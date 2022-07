Arábia Saudita, Turquia e Egito planejam se juntar ao BRICS, diz oficial

Apoie o 247

RT - Arábia Saudita, Turquia e Egito planejam ingressar no BRICS, e suas possíveis propostas de adesão podem ser discutidas e respondidas na cúpula do próximo ano na África do Sul, disse Purnima Anand, presidente do Fórum Internacional do bloco, à mídia russa na quinta-feira.



“Todos esses países demonstraram interesse em ingressar no [BRICS] e estão se preparando para se candidatar. Acredito que seja um bom passo, porque a expansão é sempre vista com bons olhos; isso definitivamente reforçará a influência global do BRICS”, disse ela ao jornal russo Izvestia.



As nações do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) representam mais de 40% da população global e quase um quarto do PIB mundial. Os propósitos declarados do bloco incluem promover a paz, a segurança, o desenvolvimento e a cooperação globalmente e contribuir para o desenvolvimento da humanidade.

Anand disse que a questão da expansão foi levantada durante a cúpula do BRICS deste ano, que aconteceu no final de junho em Pequim.



A presidente do Fórum BRICS disse esperar que a adesão de Arábia Saudita, Turquia e Egito não demore muito, já que “já estão engajados no processo”, mas duvida que os três se unam à aliança ao mesmo tempo.



“Espero que esses países se juntem ao BRICS em breve, pois todos os representantes dos membros do núcleo estão interessados ​​na expansão. Então virá muito em breve”, acrescentou Anand.



A notícia dos planos das três nações para se juntar ao BRICS vem depois que o Irã e a Argentina se candidataram oficialmente à adesão no final de junho, com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Saeed Khatibzadeh, divulgando o bloco como um “mecanismo muito criativo com amplos aspectos”.

