Argentina começa vacinação antes do fim do ano

A Argentina planeja começar a executar o plano de vacinação da população antes do final de 2020. Avião decola de Buenos Aires para buscar o primeiro lote da vacina russa Sputnik V edit

247 - Um avião da Aerolineas Argentinas Airbus 330 decolou nesta terça-feira de Buenos Aires com a missão de levar ao país sul-americano as primeiras 300 mil doses da vacina russa Sputnik V contra o coronavírus. O avião decolou do Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, pouco antes das 20h (hora local).

“Estamos a serviço da Argentina e é um verdadeiro orgulho realizar esta operação histórica”, escreveu a companhia aérea em seu perfil no Twitter.

A aeronave voará diretamente para o Aeroporto Internacional Sheremetyevo de Moscou, onde permanecerá por várias horas enquanto as formalidades alfandegárias e o processo de carregamento da vacina são concluídos, antes de embarcar na viagem de volta a Buenos Aires. Segundo a companhia aérea, o voo terá duração total de aproximadamente 40 horas.

A tripulação do vôo histórico inclui 20 pessoas, incluindo pilotos, tripulação de cabine, despachantes, mecânicos e pessoal de carga.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou há duas semanas um acordo com a Rússia para a compra de doses suficientes da Sputnik V para "vacinar 10 milhões de pessoas entre janeiro e fevereiro". Dessa forma, o país sul-americano precisa de pelo menos 20 milhões de doses, pois esse sistema exige duas injeções, que são aplicadas com intervalo de mais de 20 dias, informa RT.

O conhecimento liberta. Saiba mais