Argentina deve taxar grandes riquezas para reforçar combate ao coronavírus

Fórum - O governo argentino está apoiando uma proposta de um grupo de deputados para criar um imposto extraordinário que taxaria as maiores fortunas do país e teria os recursos direcionados para fortalecer o combate ao coronavírus.

O projeto de lei está em fase final de elaboração final, mas o presidente da Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados, Carlos Heller, do bloco governista Frente de Todos, já antecipou alguns detalhes do texto, que deverá ser deliberado tão logo o Congresso defina como irão ocorrer as sessões virtuais, em razão da pandemia.

Outro parlamentar que impulsionou esse debate foi Máximo Kirchner, líder do bloco Frente de Todos e filho da vice-presidenta Cristina Kirchner, que acumula a presidência do Senado.

Leia a íntegra na Fórum.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.