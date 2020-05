Argentina diz que desleixo de Bolsonaro com pandemia põe continente em em risco

247 - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, conversou com seus colegas do Uruguai e do Chile sobre a gravidade da epidemia de coronavírus e alertou para os riscos que o descontrole da doença no gigante do Cruzeiro do Sul acarreta a toda a região.

“Já falei com Piñera (presidente do Chile) e com Lacalle (presidente do Uruguai). É claro que o Brasil representa um risco”, disse Fernández em entrevista a uma rádio argentina, reporta o Estadão.

Desde o início da pandemia, o presidente argentino adotou uma política oposta à do governo brasileiro. No país vizinho foram adotadas rígidas políticas de prevenção e controle, ao contrário de Jair Bolsonaro, que desobedece frontalmente às políticas da Organização Mundial de Saúde e as recomendações do próprio MInistério da Saúde.

Na entrevista desta à Rádio Con Vos, o presidente argentino voltou a criticar duramente o desleixo com o qual o Brasil trata a pandemia. “Eu não entendo como (o Brasil) age com tanta irresponsabilidade”, disse o presidente. “O Brasil faz fronteira com toda a América do Sul, menos com Chile e Equador. Na Argentina, entram muitos caminhões brasileiros que vêm de São Paulo, que é o lugar mais infectado do Brasil.”

