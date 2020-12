Argentina recebe as primeiras 300 mil doses de vacina russa contra a Covid-19

Voo especial das Aerolíneas Argentinas partiu de Moscou na quarta-feira com uma carga de 56 contêineres com o imunizante Sputnik V. Aeronave pousou em Buenos Aires na manhã desta quinta edit

Sputnik - Voo especial das Aerolíneas Argentinas pousou às 10h25, no horário de Brasília, desta quinta-feira (24) em Buenos Aires com as primeiras 300 mil doses da Sputnik V.

O voo se iniciou ontem (23) na capital russa Moscou e foi realizado por uma aeronave Airbus 330 da companhia aérea. No seu interior, havia 56 contêineres da vacina russa contra o coronavírus.

A aeronave havia partido anteriormente à Rússia para a realização do transporte da vacina, uma operação que levou 40 horas para ser cumprida.

Desta forma, segundo reportou o jornal La Nación, a vacina russa é a primeira a chegar ao país sul-americano para a "maior vacinação da história", nas palavras do governo argentino.

Autorização da vacina na Argentina

A Argentina foi o primeiro país latino-americano a autorizar o uso da Sputnik V em seu território.

Em um comunicado ao Ministério da Saúde da Argentina, a Administração Nacional de Medicamento, Alimentos e Tecnologia Médica (ANMAT, na sigla em espanhol) do país ressaltou que a Sputnik V "não apresentou eventos adversos graves nem faltou a menor eficácia nos diferentes grupos etários para os quais está indicada atualmente".

LLEGAMOS ✈️🇷🇺! La emoción de Mónica Herrero 41 años en Aerolíneas Argentinas. pic.twitter.com/h9ROmUwUGR — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) December 24, 2020

