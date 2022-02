Argentina receberá investimentos de US$ 23 bilhões após aderir à Rota da Seda chinesa

Apoie o 247

ICL

247 – A Argentina deu um passo importante para acelerar seu desenvolvimento econômico ao aderir à Roda da Seda, projeto liderado pela China, que financia projetos de infraestrutura nos países que se tornam seus grandes parceiros econômicos. O anúncio foi feito pelo presidente Alberto Fernández, após conversa com o líder chinês Xi Jinping. Fernández também projetou investimentos de US$ 23 bilhões nos próximos anos. Dias atrás, a Rússa anunciou que a Argentina poderá passar a integrar o bloco dos BRICs, originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil, no entanto, vem se afastando dos BRICs desde o golpe de estado de 2016, contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que praticamente recolocou o país como colônia dos Estados Unidos. Confira, abaixo, a mensagem postada por Fernández:

Tuve una cordial, amistosa y fructífera reunión con Xi Jinping, presidente de China. Acordamos la incorporación de Argentina a la Franja y la Ruta de la Seda.



Es una excelente noticia. Nuestro país obtendrá más de US$ 23 mil millones de inversiones chinas para obras y proyectos. pic.twitter.com/LGyIJ6zWdG CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 6, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: