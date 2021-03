Argentina se retira do Grupo Lima

O governo do presidente Alberto Fernández decidiu retirar a Argentina do Grupo de Lima, formado para isolar a Venezuela e criar um ambiente favorável ao golpe e à intervenção no país bolivariano edit

247 - A República Argentina formalizou nesta quarta-feira (24) sua saída do denominado Grupo Lima, considerando que as ações desse grupo vêm promovendo em nível internacional, a tentativa de isolar o governo da Venezuela e seus representantes. Considera ainda que essas tentativas foram inócuas.

"Por outro lado, a participação de um setor da oposição venezuelana como mais um membro do Grupo Lima tem levado à adoção de posições que nosso Governo não pôde e não pode apoiar", ressalta o comunicado oficial.

O comunicado ressalta que "melhor forma de ajudar os venezuelanos é facilitando um diálogo inclusivo que não favoreça nenhum setor em particular".

Na opinião do governo argentino, "num contexto em que a pandemia assola a região, as sanções e bloqueios impostos à Venezuela e às suas autoridades, bem como as tentativas de desestabilização ocorridas em 2020, apenas agravaram a situação da sua população e, em particular, a de seus setores mais vulneráveis".

