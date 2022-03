Argentina: sob protestos, Câmara aprova projeto de refinanciamento de dívida com FMI

A medida agora vai à votação no Senado do país, antes de passar por avaliação final do conselho do FMI, caso aprovada pela Casa edit

Infomoney - Legisladores da Câmara dos Deputados da Argentina aprovaram nesta sexta-feira, 11, por 202 votos a 37, com 13 abstenções, o projeto formulado em conjunto com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para refinanciar a dívida de US$ 45 bilhões do país com a entidade, desenhado para evitar um turbilhão econômico, mas que dividiu membros do partido do presidente Alberto Fernández, o Frente de Todos.

A votação ocorreu após um extensa discussão durante a noite, enquanto protestantes atiraram pedras e atearam fogo em frente ao Congresso argentino, lembrando de acordos passados com o FMI visto por eles como desastrosos. A medida agora vai à votação no Senado do país, antes de passar por avaliação final do conselho do FMI, caso aprovada pela Casa.

