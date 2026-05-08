Arquivos sobre OVNIs são liberados pelo governo Trump

247 - O governo de Donald Trump divulgou nesta sexta-feira (8) documentos federais dos Estados Unidos sobre OVNIs, vida extraterrestre e Fenômenos Anômalos Não Identificados, conhecidos pela sigla UAP. O material foi reunido em um repositório oficial criado pelo Departamento de Guerra norte-americano para centralizar arquivos sobre o tema.

Segundo o Departamento de Guerra dos Estados Unidos, o novo site foi lançado para hospedar registros desclassificados relacionados a UAPs, mas apresentou instabilidades ao longo da manhã desta sexta-feira, em meio ao interesse público pela divulgação dos documentos.

Os arquivos incluem dezenas de fotos de objetos voadores não identificados registradas por diferentes agências federais dos Estados Unidos. Também há documentos sobre investigações conduzidas pelo FBI a respeito de relatos de avistamentos de OVNIs.

Uma das imagens divulgadas mostra um objeto voador não identificado sobre uma região do oeste dos Estados Unidos, em dezembro de 2025. A fotografia, em infravermelho, foi atribuída ao FBI e aparece entre os materiais disponibilizados no repositório oficial. O volume de arquivos e a diversidade de órgãos envolvidos indicam que a divulgação deve exigir avaliação gradual do conteúdo.

Segundo o Departamento de Guerra, os materiais arquivados dizem respeito a casos ainda não resolvidos. Isso significa que o governo dos Estados Unidos não afirma ter identificado de forma definitiva a natureza dos fenômenos observados.

“Os materiais arquivados se referem a casos não resolvidos, o que significa que o governo não é capaz de determinar de forma definitiva a natureza dos fenômenos observados. (...) O Departamento de Guerra incentiva a aplicação de análises, informações e expertise do setor privado, e continuará a produzir relatórios separados sobre casos de UAP resolvidos”, afirmou a pasta.

A divulgação ocorre após Trump ter determinado, em fevereiro, a publicação de documentos federais relacionados a vida alienígena, fenômenos aéreos não identificados e objetos voadores não identificados. Na ocasião, o presidente norte-americano disse ter instruído seu governo a liberar materiais sobre “vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados (UAPs) e objetos voadores não identificados (OVNIs)”.

No comunicado sobre a publicação dos arquivos, o Departamento de Guerra afirmou que a gestão Trump promove uma “transparência sem precedentes” em relação aos UAPs. A nota também acusou governos anteriores de terem buscado “descreditar e dissuadir o povo americano”.

“É hora do povo americano ver por si mesmo”, afirmou o departamento federal.

Ainda de acordo com a pasta, novas levas de documentos sobre o tema serão publicadas nas próximas semanas. A promessa indica que o repositório deve funcionar como uma plataforma permanente de atualização sobre arquivos federais ligados a UAPs.

A iniciativa reúne materiais de diferentes áreas do governo dos Estados Unidos e ocorre em um momento de crescente pressão pública por mais transparência sobre registros de objetos voadores não identificados. Nos últimos anos, o tema passou a ser tratado com maior frequência por órgãos oficiais, especialmente em razão de relatos de militares e documentos antes mantidos sob sigilo.

Apesar da divulgação, o governo norte-americano ressalta que muitos dos casos seguem sem explicação conclusiva. A liberação dos arquivos, portanto, não significa confirmação sobre a origem dos fenômenos, mas a abertura de registros oficiais para análise pública e especializada.

O novo repositório deve concentrar fotos, vídeos, relatórios e documentos originais sobre investigações federais. O Departamento de Guerra também afirmou que continuará produzindo relatórios separados para casos já solucionados, distinguindo-os dos episódios que permanecem classificados como não resolvidos.

A publicação reforça a tentativa do governo Trump de apresentar a abertura dos arquivos como uma medida de transparência. Ao mesmo tempo, o teor dos documentos ainda deverá passar por análise de jornalistas, especialistas e pesquisadores independentes para que se compreenda o alcance real das informações divulgadas.