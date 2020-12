Às vésperas da eleição, Maduro diz que está disposto ao diálogo com os Estados Unidos

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta quinta-feira, que está disposto a dialogar com o governo dos Estados Unidos, com base no respeito mútuo edit

247 - Durante conversa com jornalistas no Palácio Miraflores, sede do governo venezuelano, nesta quinta-feira (3), o presidente Nicolás Maduro reconheceu que foram feitas diversas abordagens com a gestão de Donald Trump, embora o encontro entre os dois chefes de Estado nunca tenha se concretizado.

A Venezuela e os Estados Unidos romperam relações diplomáticas em janeiro de 2019, quando Washington apoiou a autoproclamação do deputado oposicionista Juan Guaidó como presidente da nação sul-americana, em um ato de usurpação percebido em Caracas como uma tentativa de golpe, destaca a Prensa Latina.

O presidente venezuelano destacou a crueldade das sucessivas medidas coercitivas unilaterais implementadas pelo governo dos Estados Unidos contra seu país, a fim de gerar um cenário de asfixia econômica que levasse a um surto social e a uma mudança de regime no país.

Diante das agressões econômicas, Maduro destacou o despertar da consciência contra as chamadas sanções, repudiadas pela grande maioria da população venezuelana.

Nesse sentido, o presidente venezuelano fez um apelo ao povo venezuelano para que se levante em um grande consenso nacional para exigir que os Estados Unidos cessem as ações punitivas.

Maduro destacou o papel da Lei Antibloqueio, recentemente aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte, para fazer avançar a recuperação das receitas do país como um objetivo prioritário para o primeiro semestre de 2021.

Da mesma forma, defendeu a implementação de ações do novo Parlamento que será eleito no dia 6 de dezembro, para homenagear o desenvolvimento produtivo nacional por meio da aprovação de leis de reconstrução econômica.

“O povo terá nas mãos o direito de eleger a sua nova Assembleia Nacional, (…) será uma decisão positiva para o país que permitirá dar passos num processo de recuperação e reconstrução económica”, sublinhou.

Sublinhou ainda a importância de o legislativo que será eleito no domingo, tomará posse no início de 2021 e durará até 2026, adotar mecanismos de interpelação contra as autoridades governamentais e responsáveis ​​pelas empresas públicas para garantir a eficiência do Executivo nacional.

Maduro exortou os atores políticos do país a fazer da Assembleia Nacional o epicentro político da vida nacional, a fim de estabelecer um diálogo que leve a soluções concretas para os problemas críticos da nação.

