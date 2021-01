Às vésperas de fim de mandato de Trump, Eduardo Bolsonaro visita Casa Branca (VÍDEO)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República, que segue uma política de submissão a Donald Trump, visitou nesta segunda-feira (4) a Casa Branca ao lado da mulher, de sua filha e do embaixador brasileiro nos EUA, Nestor Foster edit

Sputnik - Segundo informações da jornalista Raquel Krähenbühl, da GloboNews, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, visitou a Casa Branca nesta segunda-feira (4), acompanhado pela mulher, a filha e o embaixador do Brasil nos EUA, Nestor Foster, a convite de Ivanka Trump, filha do presidente estadunidense, Donald Trump. A repórter publicou um vídeo em que Eduardo Bolsonaro aparece, com a filha no colo, em frente à Casa Branca.

Eduardo Bolsonaro, esposa e filha Geórgia estiveram hoje na Casa Branca, acompanhados pelo embaixador Nestor Forster. Foram convidados por Ivanka Trump, com quem se encontraram. @GloboNews @g1 pic.twitter.com/UtCAgaoMVV — Raquel Krähenbühl (@Rkrahenbuhl) January 4, 2021

Trump deixará a presidência no dia 20 de janeiro. Nesta quarta-feira (6), o Congresso dos EUA irá se reunir para certificar a vitória de Joe Biden nas eleições norte-americanas.

O presidente dos EUA ainda não reconheceu oficialmente sua derrota no processo eleitoral e vem entrando na Justiça para contestar o resultado do pleito. Apesar disso, o chefe de Estado aprovou o início da transição de poder para o democrata.

O governo do presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump, só reconheceu a vitória do adversário do republicano nas eleições em 15 de dezembro, mais de um mês após a maioria dos líderes mundiais. Biden, por sua vez, prometeu pressionar o Brasil a rever sua política ambiental.

A visita do filho do presidente acontece no mesmo dia em que o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, escreveu mensagem no Twitter elogiando o chanceler Ernesto Araújo.

"Não há chanceler mais amante da liberdade do que você Ernesto Araújo. Você, eu, a liberdade. O jogo está rolando", escreveu Pompeo.

There is no more freedom-loving FM than you @ernestofaraujo. You, me, liberty. Game on. pic.twitter.com/ViFGzD4iTh — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 4, 2021





Além disso, ao fazer retrospectiva de sua atuação no cargo, Pompeo citou a relação dos EUA com o Brasil. Ele publicou uma foto de sua vinda à posse de Bolsonaro, assim como várias imagens ao lado de Araújo.

"Nosso relacionamento com o Brasil está na maior alta até hoje. Juntos com o governo Jair Bolsonaro, assinamos um novo acordo comercial de três partes, designamos o Brasil como um aliado importante extra-Otan e lançamos o Diálogo da Estrutura Ambiental EUA-Brasil", disse.

Eduardo Bolsonaro, que está de recesso de sua atuação como parlamentar, preside a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. A visita à Casa Branca não foi anunciada e não há informações, por enquanto, se Eduardo encontrou alguma autoridade estadunidense.

