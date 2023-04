As visitas de Xi Jinping: encontro com família multiétnica na Mongólia Interior

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, realizou muitas visitas de estudos e inspeção em casas de habitantes comuns de diferentes regiões do país nos últimos anos, incluindo muitos de minorias étnicas.

Em 15 de julho de 2019, Xi Jinping chegou a uma aldeia da Bandeira de Harqin, na Região Autônoma da Mongólia Interior, onde visitou a casa de Zhang Guoli. A família de Zhang tem 11 membros, de quatro gerações e descendentes das etnias Han, Manchu e Mongol. No local, Xi Jinping perguntou sobre as condições de alimentação, saneamento e aquecimento no inverno, entre outras situações. O líder também tomou conhecimento sobre a renda e o acesso à nova assistência médica cooperativa rural deles. Xi Jinping elogiou Zhang e seus familiares por promoverem pessoalmente a harmonia e a união étnica e expressou o desejo de que a vida dos aldeões se tornasse cada dia mais próspera.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.