Assessor de Guaidó afirma que pagou ação de mercenários para capturar Maduro

O estrategista político venezuelano Juan José Rendón, assessor do opositor Juan Guaidó, disse ter financiado em US$ 50 mil uma operação com o objetivo de capturar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro

247 - O estrategista político venezuelano Juan José Rendón, assessor do opositor Juan Guaidó, admitiu nesta quinta-feira (7) ter assinado um contrato com o representante da empresa de segurança privada SilverCorp, Jordan Goudreau, a quem pagou US$ 50 mil para realizar uma operação com o objetivo de capturar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

"Era uma tentativa de capturar e entregar à Justiça membros do regime com acusações e ordens de captura", admitiu Rendón, em entrevista à CNN em Espanhol.

De acordo com o assessor, Guaidó não fez parte do acordo e Goudreau não recebeu o "sinal verde" para lançar a operação.

No domingo (3), Maduro anunciou que oito mercenários haviam sido mortos e 15 estavam presos, incluindo dois cidadãos americanos – Airan Berry, de 41, e Luke Denman, de 34 anos.

"Sabíamos de tudo: o que eles falavam, o que estavam comendo, o que não estavam comendo, o que estavam bebendo e quem os financiava", disse o presidente.

