Assessores de Biden consideram importante cooperação espacial com a China

Os assessores do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, consideram importante que Washington coopere com Pequim na esfera da exploração espacial. A China encerrou no dia 16 de dezembro uma missão à lua com grande êxito edit

Sputnik - De acordo com a maioria das quase duas dezenas de ex-astronautas, funcionários do governo e especialistas espaciais entrevistados pelo Politico, os Estados Unidos podem perder suas posições de liderança na esfera da exploração espacial se se recusarem completamente a cooperar com a China.

Os assessores de Biden dizem que a cooperação espacial entre EUA e China pode reduzir as tensões entre os dois países e diminuir a probabilidade de uma "corrida espacial desestabilizadora".

No início deste mês, a China concluiu com sucesso sua missão de retorno de sonda lunar Chang'e 5, tornando-se o terceiro país na história a realizar essa missão com sucesso.

A Chang'e-5 foi lançada em 24 de novembro. A missão pousou no lado mais próximo da Lua, em 1º de dezembro, coletou amostras durante os dois dias seguintes e voltou para a Terra, pousando na região da Mongólia Interior, na China, em 16 de dezembro.

O conhecimento liberta. Saiba mais