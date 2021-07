Assista aqui à viagem de Jeff Bezos ao espaço

Homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, dono de uma fortuna estimada em US$ 188 bilhões, embarca nesta terça-feira (20) para o espaço. O voo também contará com outros três convidados, dentre eles um familiar do empresário edit

247 - Homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, dono de uma fortuna estimada em US$ 188 bilhões, parte nesta terça-feira (20) para uma viagem espacial. Ele embarca por volta das 10h (horário de Brasília) a bordo de New Shepard, cápsula suborbital com sistema de foguete construído por sua empresa espacial Blue Origin.

Segundo a CNN, o voo também contará com outros três convidados: seu irmão, Mark Bezos; Wally Funk, uma pilota de 82 anos que foi integrante do "Mercury 13", e um estudante recém-formado no ensino médio de 18 anos, Oliver Daemen, que será o primeiro cliente pagante a bordo do New Shepard.

A previsão é que o turismo espacial dure cerca de 11 minutos da decolagem ao pouso e terá início nas instalações da Blue Origin em um terreno perto da cidade de Van Horn, no Texas.

