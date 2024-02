Asteroide potencialmente perigoso se aproximará da Terra na sexta-feira, diz NASA

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Um asteroide classificado como potencialmente perigoso está programado para passar a menos de dois milhões de milhas da Terra na sexta-feira (2), disse o Departamento de Observação de Asteroides do Laboratório de Propulsão a Jato da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) dos Estados Unidos.

Identificado como Asteroide 2008 OS7, o corpo celeste se aproximará a uma distância de 1,770,000 milhas ou 2,884 milhões de quilômetros da Terra às 9h41, horário padrão do leste dos Estados Unidos (EST), ou 11h41, horário de Brasília.

continua após o anúncio

De acordo com os critérios estabelecidos pela NASA, corpos celestes com mais de 460 pés, ou 140 metros de diâmetro, que se aproximam a menos de 4,6 milhões de milhas (7,5 milhões de quilômetros) da órbita terrestre ao redor do Sol são classificados como potencialmente perigosos. O Asteroide 2008 OS7, com um diâmetro de 890 metros, enquadra-se nessa categoria. No entanto, é importante ressaltar que não há risco iminente de colisão, conforme afirmado pelo Departamento de Observação de Asteroides.

O sistema solar abriga milhões de asteroides, sendo que 2.350 foram identificados como potencialmente perigosos, conforme indicado pelo Departamento de Observação de Asteroides. (Com informações da Sputnik).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: