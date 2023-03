Ataque a avião russo em espaço aéreo neutro será visto como declaração de guerra, diz embaixador

Apoie o 247

ICL

TASS - Um ataque deliberado a uma aeronave russa em espaço aéreo neutro seria uma declaração aberta de guerra contra a maior potência nuclear, Moscou não está buscando confronto, disse o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, nesta quarta-feira.

"Alguns apelos dos legisladores vão muito além do senso comum", disse ele, comentando sobre as ameaças do senador americano Lindsey Graham (da Carolina do Sul) de abater aviões russos que se aproximam de aeronaves americanas no espaço aéreo internacional.

"O Ministério da Defesa da Rússia explicou em detalhes as razões e o curso das ações dos pilotos russos durante o incidente de ontem no Mar Negro. Repito, para aqueles que não se reuniram para olhar a situação objetivamente: nossos caças não entraram em contato com o UAV americano", disse ele, comentando sobre a perda de um drone americano MQ-9. "A Rússia fez todo o possível para evitar esse tipo de incidente - informou a comunidade internacional em tempo hábil sobre os limites do regime temporário de espaço aéreo estabelecido para a operação militar especial."

"Claro, é uma pena que o Pentágono perca um equipamento caro. Mas, neste caso, os militares dos EUA deveriam redirecionar as acusações de ações não profissionais para si mesmos", observou ele.

"Quanto ao mencionado senador, esta não é de forma alguma a primeira tentativa do notório legislador de provocar uma perigosa escalada nas relações EUA-Rússia. Há um ano, ele exortou nossos cidadãos a fazer uma tentativa de assassinato contra o presidente da Rússia. O senador Graham realmente acredita que um confronto militar direto com a Rússia é do interesse dos eleitores que confiaram a ele suas vidas e meios de subsistência?" observou o embaixador russo.

"Um ataque deliberado a uma aeronave russa em espaço aéreo neutro não é apenas um crime sob a lei internacional, mas uma declaração aberta de guerra contra a maior potência nuclear. Um conflito armado entre a Rússia e os Estados Unidos seria radicalmente diferente da guerra por procuração Os americanos estão lutando remotamente contra nós na Ucrânia", alertou Antonov. "O Capitólio está disposto a colocar os cidadãos americanos e a comunidade internacional em risco de uma guerra nuclear em grande escala? Dê-nos uma resposta, distinto senador!"

"Não são os pilotos russos que devem ser chamados, mas os políticos americanos que estão incitando o início de um conflito apocalíptico. Não buscamos um conflito com uma potência nuclear. Continuamos mantendo contatos, inclusive por meio do Ministério da Defesa, para evitar incidentes não intencionais. Eu gostaria que os políticos dos EUA tivessem a mesma atitude em relação às relações com a Rússia", enfatizou o diplomata russo.

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, os sistemas de controle do espaço aéreo russo detectaram um veículo aéreo não tripulado americano MQ-9 voando perto da Península da Crimeia na terça-feira. O drone voou com seus transponders desligados, violando um limite temporário estabelecido para a operação militar especial, comunicado a todos os usuários do espaço aéreo internacional e divulgado de acordo com os padrões internacionais.

O alto escalão da Rússia acrescentou que, como resultado de manobras bruscas, o drone entrou em voo descontrolado antes de perder altitude e cair no Mar Negro. O ministério enfatizou que os caças russos não usaram armas a bordo, nem entraram em contato com o veículo aéreo não tripulado e retornaram com segurança ao aeródromo de origem.

De acordo com o Comando Europeu dos EUA, um dos dois aviões de guerra russos Su-27 atingiu a hélice do drone para fazê-lo cair no Mar Negro.

O MQ-9 Reaper é um veículo aéreo não tripulado modular de reconhecimento e ataque projetado pela General Atomics Aeronautical Systems. É equipado com um motor turboélice e pode atingir uma velocidade de mais de 400 quilômetros por hora. A duração máxima do voo é de 24 horas. O drone é capaz de transportar mísseis ar-superfície e ar-ar e bombas guiadas a laser.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.