Ataque de drone atinge ônibus com crianças na Rússia e mata uma pessoa

247 - Um ataque de drone atribuído à Ucrânia atingiu um ônibus que transportava atletas mirins da Bielorrússia na região de Bryansk, no oeste da Rússia, deixando uma mulher morta e vários feridos, entre eles crianças. As informações foram divulgadas por autoridades russas e bielorrussas e publicadas originalmente pelo portal RT.

Segundo o governador interino da região de Bryansk, Egor Kovalchuk, o veículo seguia em direção ao balneário de Gelendzhik, na região russa de Krasnodar, quando foi atingido. A vítima fatal era uma mulher adulta que acompanhava os menores durante a viagem. Outras pessoas ficaram feridas em decorrência da explosão.

De acordo com o vice-ministro da Saúde da Rússia, Aleksey Kuznetsov, sete pessoas sofreram ferimentos no ataque, incluindo quatro crianças. Uma das menores foi hospitalizada em estado grave, enquanto os demais feridos apresentaram quadro considerado moderado.

Ônibus levava equipe esportiva infantil

Informações do Comitê de Investigação da Rússia indicam que o ônibus transportava 44 passageiros, dos quais 28 eram jovens atletas integrantes de uma equipe esportiva escolar da cidade de Rechytsa, na Bielorrússia. A agência classificou o episódio como um ato terrorista.

Autoridades da Bielorrússia apresentaram um balanço ligeiramente diferente. O vice-ministro da Saúde do país, Aleksandr Khodzhaev, informou que oito pessoas recebiam atendimento médico após o incidente, entre elas seis menores de idade.

Imagens divulgadas por veículos de comunicação russos e bielorrussos mostraram o ônibus com danos visíveis, incluindo perfurações que aparentam ter sido provocadas por estilhaços e um pneu dianteiro destruído. Fotografias compartilhadas posteriormente por Kovalchuk também exibem janelas quebradas e marcas de sangue no interior do veículo.

Vítima era ligada à equipe esportiva

Segundo uma fonte policial bielorrussa citada pela RT, a mulher morta era esposa do treinador da equipe infantil que viajava no ônibus. As autoridades não divulgaram oficialmente a identidade da vítima.

O caso ocorre em meio ao aumento dos ataques de drones de longo alcance realizados pela Ucrânia contra território russo. Kiev afirma que essas operações têm como objetivo atingir estruturas econômicas e logísticas da Rússia, classificando-as como uma forma de pressão estratégica.

Moscou, por sua vez, acusa as forças ucranianas de atacarem deliberadamente alvos civis e de promoverem ações destinadas a causar medo na população. O governo russo tem denunciado repetidamente ataques contra áreas residenciais, veículos civis e serviços de emergência.

Região registra novos ataques

Ainda nesta quarta-feira, Kovalchuk relatou outro ataque envolvendo uma ambulância na região de Bryansk. Segundo ele, o veículo estava atendendo uma ocorrência quando foi atingido por um drone, deixando feridos o motorista, uma enfermeira e um paramédico.

Em um incidente separado, também na região, um drone atingiu um automóvel civil. De acordo com o governador interino, o motorista e uma passageira ficaram feridos.

Autoridades russas afirmam que episódios semelhantes têm ocorrido com frequência nas áreas próximas à fronteira com a Ucrânia. Entre os alvos relatados estariam equipes de manutenção, profissionais de saúde e outros trabalhadores ligados a serviços comunitários.

Tensões entre Belarus e Ucrânia permanecem elevadas

A Bielorrússia mantém uma estreita aliança política e militar com a Rússia, mas não participa diretamente da guerra na Ucrânia. O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, tem declarado repetidamente que seu país só ingressaria no conflito caso fosse atacado.

Nas últimas semanas, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez advertências públicas a Minsk, alegando a existência de possíveis preparativos militares em território bielorrusso. As próprias autoridades ucranianas, contudo, afirmaram não possuir provas concretas de uma ofensiva iminente a partir de Belarus.

Lukashenko rejeitou as acusações e classificou as declarações como retórica política. Segundo o líder bielorrusso, as forças ucranianas não dispõem de efetivo suficiente para realizar uma incursão militar em território de Belarus.