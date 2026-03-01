Ataque iraniano mata nove pessoas em cidade israelense de Beit Shemesh

247 - Uma explosão causada por um míssil iraniano matou nove pessoas neste domingo na cidade israelense de Beit Shemesh, segundo informações divulgadas pelo jornal Haaretz com base em dados do serviço de emergência de Israel. O projétil atingiu diretamente um abrigo antibombas, onde as vítimas teriam buscado proteção no momento do ataque.

De acordo com o comandante do distrito de Jerusalém da Polícia de Israel, Avshalom Peled, as vítimas “provavelmente estavam dentro do abrigo antiaéreo quando foram mortas”. A declaração reforça a gravidade do impacto e o alcance destrutivo do míssil, mesmo em uma estrutura projetada para proteção contra bombardeios.

Além das nove mortes confirmadas, outras duas pessoas — entre elas uma menina — permanecem em estado grave. Pelo menos 20 indivíduos sofreram ferimentos leves a moderados no mesmo local, incluindo um menino de quatro anos que teve ferimentos classificados como moderados pelas equipes médicas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e de resgate continuam as buscas na área atingida, diante da possibilidade de haver pessoas presas sob os escombros. A residência diretamente impactada ficou destruída, e dezenas de imóveis vizinhos também registraram danos estruturais.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram que unidades de resgate e emergência do Comando da Defesa Civil foram mobilizadas imediatamente após o ataque. Em nota, os militares afirmaram que uma análise preliminar indicou que o sistema de alerta de mísseis foi acionado conforme o protocolo antes do impacto.

Em outro ponto da região central de Israel, um homem de aproximadamente 50 anos ficou ferido na mão ao ser atingido por estilhaços. Já no sul do país, a prefeitura de Ashkelon comunicou que dois fragmentos de mísseis interceptadores foram encontrados dentro do município, mas não houve registro de danos materiais nem de vítimas nesse caso.

O episódio amplia a tensão na região e ocorre em meio a um cenário de confrontos diretos e ataques de alta intensidade envolvendo Israel e o Irã, elevando o alerta das autoridades e das forças de segurança em diversas cidades israelenses