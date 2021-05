Ataque israelense na Faixa de Gaza mata ao menos 20 palestinos

Crianças estão entre as vítimas. Os ataques foram conduzidos após o Hamas lançar 7 foguetes contra Israel nos eventos que sucedem a repressão ao Ramadã em Jerusalém edit

247 - Ao menos 20 palestinos, incluindo crianças, foram mortos em ataques aéreos israelenses na Faixa de Gaza nesta segunda-feira (10), informou o Ministério da Saúde local.

Os ataques foram conduzidos após o Hamas lançar 7 foguetes contra Israel. Os eventos vêm após forças israelenses atacarem fiéis muçulmanos com bombas de gás na mesquita de al-Aqsa, em Jerusalém. Os confrontos já contabilizam mais de 300 feridos na região.

Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islã e reverenciado também no Judaísmo e Cristianismo, é um foco de violência em Jerusalém durante o mês muçulmano sagrado do Ramadã, e os conflitos causam preocupação internacional.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, , em telefonemas com líderes mundiais nesta segunda, prometeu mobilizar forças ao redor do mundo para parar o que chamou de "terror israelense"

O escritório do líder turco disse que ele irá "fazer tudo ao seu alcance para mobilizar o mundo, começando pelo mundo islâmico, para parar o terrorismo e a ocupação de Israel".

Com informações da Al Jazeera.

