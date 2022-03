Ataque ucraniano com míssil deixa 20 mortos na república separatista de Donetsk (vídeo)

No centro de Donetsk, um míssil ucraniano Tochka-U caiu junto do prédio do governo regional. De acordo com as autoridades, há pelo menos 28 feridos no local edit

Agência Sputnik - "O centro de Donetsk, próximo do prédio do governo, foi atingido por um míssil ucraniano Tochka-U. Há feridos", afirmaram as autoridades.

Posteriormente as autoridades da República Popular de Donetsk informaram que no ataque 20 pessoas morreram e outras 28 ficaram feridas. Entre as vítimas há crianças.

Em comunicado oficial do Ministério da Defesa da Rússia, foi confirmado que 20 civis morreram em decorrência do ataque ucraniano com míssil Tochka-U no centro de Donetsk.

De acordo com as autoridades locais, o míssil, lançado pelas tropas ucranianas e que atingiu o centro de Donetsk, continha um cassete de fragmentação.

A Rússia está realizando desde o dia 24 de fevereiro uma operação militar especial na Ucrânia. A ação militar se seguiu a um pedido de assistência das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk (RPD e RPL) devido ao aumento das violações de cessar-fogo na região.

Ambas as repúblicas da região de Donbass foram reconhecidas no dia 21 de fevereiro deste ano pela Rússia, após oito anos de combates na região contra forças ucranianas, incluindo grupos armados de extrema-direita de cunho neonazista – o caso do Batalhão Azov.

Segundo o governo russo, o objetivo da operação é garantir a segurança da população da RPL e RPD através da desmilitarização e desnazificação da Ucrânia.

Imagens muito fortes em Donetsk, aonde um Tochka ucraniano teria matado até 20 pessoas.



Fonte: @anitablian



Entrem no canal dele no Telegram; inscrevam-se no canal dele do YouTube; e sigam-no no Twitter: uma das melhores coberturas desses conflitos. pic.twitter.com/aJPMoXYlRV — Jordânia (@joh_barbosaa) March 14, 2022

