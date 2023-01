Ataque ucraniano mata 63 militares russos, diz Ministério da Defesa da Rússia

Apoie o 247

247 - Ao menos 63 militares russos foram mortos em um ataque ucraniano na cidade de Makiivka, na República Popular de Donetsk, disse o Ministério da Defesa russo nesta segunda-feira (2). Os soldados russos foram atingidos por mísseis ucranianos em uma instalação de implantação temporária das tropas russas, segundo o Ministério.

"Como resultado do bombardeio da unidade de implantação temporária por quatro mísseis com ogivas altamente explosivas, 63 militares russos foram mortos. Toda a assistência e apoio necessários serão fornecidos às famílias e parentes dos militares falecidos", disse o Ministério em nota.

Os ucranianos dispararam seis foguetes HIMARS, fornecidos pelos Estados Unidos, enquanto os sistemas de defesa aérea russos conseguiram abater dois dos mísseis, informou a pasta.

Segundo Kiev, 400 militares russos foram mortos e 300 pessoas ficaram feridas no ataque em Makiivka. O blog militar Rybar, que tem mais de um milhão de assinantes no aplicativo de mensagens Telegram, disse que mais de 100 pessoas ficaram feridas no ataque e que os escombros ainda estavam sendo removidos. Segundo o blog, 600 pessoas estavam no prédio e a munição estava armazenada na mesma instalação.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que ataques russos nesta segunda-feira na capital ucraniana danificaram instalações de infraestrutura de energia e afetaram o fornecimento de aquecimento à população.

