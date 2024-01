Ataques israelenses mataram 374 profissionais de saúde em Gaza, apontam estatísticas

Apoie o 247

247 - O Observatório dos Trabalhadores da Saúde - Palestina informou que os ataques de forças israelenses mataram 374 profissionais que trabalham em unidades hospitalares na Faixa de Gaza do dia 7 de outubro ao dia 1 de janeiro.

De acordo com a entidade, foi uma média de cinco mortes por dia no período - 127 médicos, 110 enfermeiros e 137 outros profissionais de saúde no território localizado no Oriente Médio.

Mais de 22,6 mil pessoas morreram em Gaza, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde local. Autoridades da África do Sul elaboraram uma peça de acusação contra o governo de Israel pelo crime de genocídio.

O documento será apresentado na Corte Internacional de Justiça (Holanda) nos dias 11 e 12 de janeiro. Mortes, destruição de moradias, hospitais e crianças amputadas sem anestesia foram alguns crimes destacados na denúncia.

