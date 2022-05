Até 40% das terras do planeta Terra estão degradadas, segundo relatório da ONU

Fato ameaça cerca de metade do PIB global edit

(Xinhua) - Até 40 por cento das terras do planeta Terra estão degradadas, o que ameaça cerca de metade do produto interno bruto global, ou 44 trilhões de dólares americanos, de acordo com um relatório da ONU divulgado na quarta-feira.

Se as práticas atuais continuarem até 2050, pode haver uma degradação adicional de uma área quase do tamanho da América do Sul, alerta o relatório da Convenção das Nações Unidas para Combater a Desertificação (UNCCD).

O relatório, "Panorama Global sobre Terras 2", também faz recomendações para os tomadores de decisão sobre maneiras de investir na restauração de terras, mitigação das mudanças climáticas e redução da pobreza.

Dá tanto avisos severos quanto centenas de maneiras práticas de afetar a restauração de ecossistemas locais, nacionais e regionais. Mostra como restaurar a terra significa restaurar a vida, as economias, as comunidades, o clima, a saúde e muito mais.

Cinco anos em desenvolvimento, com 21 organizações parceiras e mais de 1.000 referências, além de 250 exemplos de casos globais, o relatório é a mais abrangente consolidação de informações já reunidas sobre o tema, afirmou a UNCCD.

O estudo foi divulgado antes da 15ª sessão da Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas para Combater a Desertificação em 9 e 20 de maio em Abidjan, Costa do Marfim.

A UNCCD descreveu a degradação da terra como a perda persistente ou de longo prazo do capital natural com base na terra. Dá origem à pobreza, fome e poluição ambiental, ao mesmo tempo em que torna as comunidades mais vulneráveis ​​a doenças e desastres como secas, inundações ou incêndios florestais.

