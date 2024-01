Atentado com carro mata mulher e fere 12 pessoas em Israel, diz polícia

Apoie o 247

(Reuters) - Dois palestinos realizaram ataques coordenados com carros na região central de Israel, nesta segunda-feira (15), matando uma mulher e ferindo outras 12 pessoas, segundo a polícia e autoridades médicas, à medida as tensões aumentam por causa da guerra de mais de três meses na Faixa de Gaza.

A polícia descreveu o incidente em Raanana, ao norte de Tel Aviv, como um ataque terrorista e disse que dois suspeitos estavam presos. Os dois são da mesma família em Hebron, uma cidade na Cisjordânia ocupada, e entraram ilegalmente em Israel, segundo a polícia.

"Eles saíram juntos para dois locais diferentes, pegaram dois carros e lançaram uma série de ataques", disse o chefe de polícia do distrito central, Avi Biton, a repórteres em Raanana.

Não houve reivindicação imediata de responsabilidade.

Pelo menos um dos veículos foi roubado, informou a polícia anteriormente.

A TV israelense mostrou objetos pessoais espalhados em uma calçada e disse que crianças estavam entre os feridos.

