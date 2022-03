Atirador brasileiro foge às pressas para a Polônia após ataque russo ao Batalhão da Legião Estrangeira na Ucrânia (vídeo)

Segundo Tiago Rossi, sobreviveram apenas aqueles que conseguiram sair da base antes do ataque: "a Legião foi exterminada de uma vez só. Eu não imaginava o que era uma guerra” edit

247 - O instrutor de tiro Tiago Rossi, de Maringá (PR), que partiu para lutar na Legião Estrangeira na Ucrânia contra a Rússia, relata em vídeo que a base inteira da Legião foi destruída por um caça das Forças Aeroespaciais da Rússia.

Segundo Rossi, sobreviveram apenas aqueles que conseguiram sair da base antes do ataque. "Lá tinha militares das forças especiais do mundo inteiro. A informação que a gente tem é que todo mundo morreu. Eles (russos) acabaram com tudo. Vocês não estão entendendo, acabou, acabou. A Legião foi exterminada de uma vez só. Eu não imaginava o que era uma guerra”, lamentou.

O brasieliro descreveu como foi o momento do bombardeio. “Teve um bombardeio, às três horas da manhã teve o primeiro sinal. A sirene tocou. Deu cinco horas da manhã, nem tocou sirene e, de repente, veio um caça e soltou um míssíl em cima da gente. Não teve o que fazer. A gente saiu correndo para o meio do mato. Começou a soltar muitos mísseis em cima da gente”, lembrou

“Quando terminou a primeira onda de mísseis a gente foi reagrupar o batalhão inteiro para ver quantas baixas tiveram. Eles (russos) estouraram toda a parte de paiol, centro médico, acabaram com tudo. Fomos orientados a sair de lá o mais rápido possível”, acrescentou.

Rossi relata que mesmo após o comando para deixar a base, alguns militares ficaram no batalhão. “Depois que chegamos no interior da Polônia chegou uma mensagem para nós informando que o bombardeio russo voltou e simplesmente acabou com a base”, finaliza.

Assista ao vídeo com todo o relato do brasileiro:

