Atirador diz que matou Shinzo Abe por problemas financeiros da mãe

Sputnik Brasil - O homem que matou a tiros o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe afirmou que realizou o atentado por acreditar que Abe tinha ligação com um grupo religioso que ele culpava pela ruína financeira da mãe.

Tetsuya Yamagami, de 41 anos, passou meses planejando o atentado como uma retaliação ao ex-primeiro-ministro. Em depoimento à polícia, ele disse acreditar que Abe promoveu um grupo religioso para o qual sua mãe realizou diversas doações, que acabaram por levá-la à falência. O nome do grupo não foi divulgado. As informações foram divulgadas pela polícia

Segundo noticiou a Reuters, Yamagami usou no atentado uma arma fabricada em casa, com canos de aço, fita adesiva e peças compradas na internet. Outras armas artesanais foram encontradas pela polícia em uma busca no apartamento de Yamagami.

Primeiro-ministro japonês que mais tempo esteve no poder, Shinzo Abe foi assassinado na última sexta-feira (8), quando fazia um discurso na cidade de Nara. O discurso fazia parte de um evento organizado em apoio a um candidato do Partido Liberal Democrático. O assassinato ocorreu apenas dois dias antes das eleições para a câmara alta do parlamento do país.

Lideranças políticas de vários países lamentaram o episódio e expressaram condolências ao povo japonês.

