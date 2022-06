Atirador mata três pessoas em centro médico na cidade de Tulsa, nos EUA

O atirador, que estava com um rifle, também morreu. Além dos mortos, há outras vítimas, que estão sendo atendidas por equipes de médicos edit

247 - Um homem invadiu um centro médico nesta quarta-feira (1) e atirou contra várias pessoas na cidade de de Tulsa, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos.

O atirador matou três pessoas e depois foi morto. “Os policiais estão atualmente passando por todos os cômodos do prédio verificando ameaças adicionais”, disse a polícia em um post no Facebook pouco antes das 18h.

Além dos mortos, há outras vítimas, que estão sendo atendidas por equipes de médicos. O atirador estava com um rifle. Não se sabe ainda se ele foi morto pela polícia ou se ele deu um tiro em si mesmo, segundo o capitão Richard Meulenberg.

O edifício Natalie abriga um centro cirúrgico ambulatorial e um centro de saúde da mama. Dezenas de carros da polícia podiam ser vistos do lado de fora do complexo hospitalar, e as autoridades fecharam o tráfego enquanto a investigação continuava.

