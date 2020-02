Atirador que matou 11 pessoas na Alemanha tinha 'motivações xenófobas'

O ministro do Interior alemão do estado de Hesse, Peter Beuth, disse, durante uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, que o ataque que matou 11 pessoas teve motivos “xenófobos”. edit

247 - De acordo com o governo do estado alemão de Hesse, um homem de 43 anos, de nacionalidade alemã, atirador desportivo com licença de porte de armas, foi o autor do atentado que matou 11 pessoas. As autoridades suspeitam que se trata de um extremista de direita. Ele foi localizado depois de a polícia ter conseguido identificar a residência do dono do carro que usou para fugir.

No interior dessa casa foram encontradas duas pessoas mortas: o suspeito e a sua mãe de 72 anos. A polícia acredita que o atacante cometeu suicídio na sua casa depois de ter fugido.

Foram encontradas munições e revistas sobre armas no interior do seu carro, escreveu a BBC anteriormente.

O ministro do Interior disse ainda que há ainda uma investigação em curso para perceber se o atacante deixou algum tipo de carta a justificar-se — informação avançada pelo jornal Bild — e acrescentou que não é possível, por enquanto, saber quem estava dentro dos bares de shisha no momento do acidente. Os procuradores estão a investigar o caso como se fosse um caso terrorismo, avança a revista Focus, citando Beuth.

A lei de porte de armas na Alemanha é das mais restritivas no mundo, e foi alterada recentemente para impedir homicídios em massa.Pelo menos 11 pessoas morreram na sequência de dois tiroteios na cidade alemã de Hanau, durante a noite desta quarta-feira, confirmou a polícia local. De acordo com a imprensa germânica, outras cinco pessoas ficaram feridas com gravidade. O homem suspeito de ser o atirador foi encontrado morto em casa – a polícia acredita que se suicidou após os ataques. O número inicial de mortes era mais baixo, mas durante a noite morreu uma das vítimas, fruto dos ferimentos.

O primeiro ataque aconteceu às 22h locais (menos uma hora em Portugal Continental). De acordo com o jornal germânico Bild, o suspeito abriu fogo sobre pessoas que estavam num bar de shisha (cachimbos de água) localizada na praça central da cidade.

