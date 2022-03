Ator Gérard Depardieu é indiciado por estupro e agressão sexual na França

Apoie o 247

ICL

Da RFI - A Justiça da França confirmou nesta quinta-feira (10) o indiciamento do ator Gérard Depardieu por "estupro" e "agressão sexual" contra a atriz Charlotte Arnould, em agosto de 2018. Um dos principais nomes do cinema francês, estrela de filmes como "Cyrano de Bergerac" e '"Astérix e Obélix", ele nega as acusações.

Charlotte Arnould acusa Depardieu de estupro e agressões sexuais, ocorridos nos dias 7 e 13 de agosto de 2018, na mansão do ator, no 6º distrito de Paris. Ela tinha 22 anos na época e conhecia Depardieu desde criança. O ator, de 73 anos, é amigo da família de Charlotte Arnould.

“Eu vivo escondida e em silêncio. Isso não é mais suportável. Eu preciso me expressar. Fui estuprada por Gérard Depardieu em agosto de 2018.” Assim começa a mensagem que a atriz publicou em suas redes sociais, em dezembro do ano passado. Na época, já fazia um ano que o ator era investigado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde que houve a denúncia, Depardieu reconheceu uma relação consensual, negando que tenha havido estupro. "Sou inocente e não temo nada", declarou ao jornal italiano La Repubblica, logo após a revelação das acusações.

Arquivamento

O processo chegou a ser arquivado, em 2019, antes de ser retomado, em 2020, quando um juiz indiciou Gérard Depardieu. Desde o inicio do processo, o ator se diz inocente. Porém, o Ministério Público confirmou haver indícios graves que justificam manter o caso em investigação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O advogado do ator, Hervé Temime, não quis comentar o indiciamento.

Presente no Tribunal, Charlotte Arnould, emocionada e acompanhada por um familiar, também não quis comentar a decisão. "Minha cliente está particularmente aliviada e confiante que hoje justiça foi feita", reagiu a advogada dela, Carine Durrieu-Diebolt.

Comportamento polêmico

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conhecido por fazer declarações polêmicas e por escândalos ligados ao consumo de bebida alcóolica, o ator já foi surpreendido dirigindo embriagado, agrediu um paparazzi e quase foi preso em 2011, ao urinar dentro da cabine de um avião, em um voo entre Paris e Dublin.

Gérard Depardieu se diz próximo do presidente russo Vladimir Putin e chegou a pedir a nacionalidade russa, em 2013, quando ameaçou rasgar o seu passaporte francês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE