Atos contra Bolsonaro e 500 mil mortes repercutem no mundo

Portal Forum - Os atos contra Jair Bolsonaro (Sem partido) e a marca macabra de 500.800 mortes por Covid-19 registrada neste sábado (19), que fez do Brasil a ser o segundo país a ultrapassar o número de meio milhão de vítimas na pandemia, ganharam destaque em portais de notícias de todo o mundo.

O site do jornal britânico The Independent diz que o “Brasil supera marca sombria de 500.000 mortes de Covid em meio a protestos contra Bolsonaro”.

Ainda no Reino Unido, o jornal The Guardian destacou que os “protestos no Brasil enquanto o número de mortos confirmados sobe para além de meio milhão”.

Na Argentina, o site do Clarin, jornal do maior grupo de comunicação do país, afirma que o “Brasil superou as 400 mil mortes pelo coronavírus e os atos contra Bolsonaro se repetem no país”, destacando que o o país é o segundo do mundo com maior número de mortos, atrás apenas dos EUA, que soma 601.741 vítimas fatais da Covid-19.

A Rádio França Internacional (RFI) destacou em seu portal em português que “brasileiros protestam no exterior contra Bolsonaro e gestão da epidemia”.

