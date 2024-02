Atual presidente do Azerbaijão, Aliyev vence eleições

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O atual presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, lidera as eleições presidenciais antecipadas com mais de 92% dos votos, disse o presidente da Comissão Eleitoral Central (CEC), Mazahir Panahov, na noite de quarta-feira (7), informa a Sputnik.



"Atualmente, a CEC concluiu a contagem dos votos depois de processar 54,4% das assembleias de voto... Ilham Aliyev lidera com 92%", disse Panahov.

Pesquisas realizadas após o voto mostram que Aliyev está liderando na eleição presidencial com mais de 90% dos votos.

continua após o anúncio

A eleição presidencial antecipada foi realizada no Azerbaijão na quarta-feira. Foi a primeira eleição presidencial a ter lugar no país desde que Baku assumiu o controle da região separatista de Nagorno-Karabakh em setembro de 2023.

A eleição presidencial foi competitiva e ocorreu de acordo com a Constituição do país, disse Sergey Lebedev, secretário-geral da Comunidade de Estados Independentes (CEI), na quarta-feira.



"Notamos que as eleições realizadas são competitivas, com alternativas. Todos os candidatos são pessoas decentes... Todos os candidatos tiveram a oportunidade de apresentar livremente os seus programas durante a campanha eleitoral", disse Lebedev durante um briefing.



A Organização para a Cooperação Islâmica (OCI), cuja delegação foi enviada ao Azerbaijão, disse que as eleições presidenciais foram transparentes e bem organizadas, acrescentando que tiveram uma elevada participação eleitoral.



“A equipe da OIC concluiu as suas funções de monitorização e destacou que o processo eleitoral foi conduzido de forma transparente, livre e organizada, com uma elevada participação de eleitores para exercerem os seus direitos políticos e cívicos”, afirmou a OIC num comunicado.

continua após o anúncio

No entanto, Aliyev é acusado de conduzir uma repressão à mídia. A polícia do Azerbaijão prendeu um jornalista em janeiro e ordenou a detenção pré-julgamento de outra profissional, os mais recentes repórteres a serem alvos de problemas legais desde novembro, quando teve início a repressão. Em novembro, a polícia do Azerbaijão prendeu Aziz Orujev, chefe do canal de vídeos on-line Kanal 13 e o acusou de contrabando.

Uma série de líderes mundiais parabenizou Aliyev.

continua após o anúncio

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse nesta quinta-feira (8) que felicitou o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, pela sua reeleição e discutiu com ele as relações bilaterais, bem como a normalização entre o Azerbaijão e a Armênia.

"Felicitei o [presidente] Aliyev pela sua reeleição e expressei os melhores votos para o seu novo mandato. Sublinhou a importância do envolvimento contínuo com [o Gabinete da OSCE para as Instituições Democráticas e os Direitos Humanos]", escreveu Michel no X.

continua após o anúncio

O presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou o atual presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, por sua vitória nas eleições presidenciais antecipadas, informou o gabinete de Aliyev na quinta-feira.

"Em 8 de fevereiro, o presidente russo, Vladimir Putin, telefonou ao presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e felicitou-o pela sua vitória esmagadora nas eleições presidenciais", afirmou o comunicado.

continua após o anúncio

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parabenizou seu homólogo do Azerbaijão, Ilham Aliyev, por telefone por sua vitória na votação presidencial na quarta-feira, disse o gabinete de Erdogan.

"O presidente Recep Tayyip Erdogan manteve uma conversa telefônica com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. Durante a conversa, o presidente Erdogan parabenizou Aliyev por sua vitória nas eleições presidenciais. O presidente Erdogan expressou seu desejo de que a reeleição de Aliyev como presidente beneficiasse o Azerbaijão", disse o gabinete em um comunicado.

continua após o anúncio

A mídia do Azerbaijão informou que o presidente chinês Xi Jinping, o presidente iraniano Ebrahim Raisi, o presidente paquistanês Arif Alvi, o presidente sérvio Aleksandar Vucic e o presidente iraquiano Abdul Latif Rashid parabenizaram o líder do Azerbaijão por sua reeleição como presidente.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: