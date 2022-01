Aumenta número de bebês hospitalizados no Reino Unido diante da variante ômicron

Apoie o 247

247 - O número de bebês menores de 1 ano hospitalizados no Reino Unido tem subido com o avanço da variante Ômicron, segundo artigo publicado nesta sexta-feira, 14, no BMJ – British Medical Journal.

De acordo com o artigo científico, os dados mostram que a proporção de crianças menores de 1 ano que deram entrada em hospital com Covid foi de 42,2% no período de quatro semanas estudado, entre 14 de dezembro de 2021 a 12 de janeiro de 2022.

“E os indícios são de que as crianças internadas com Ômicron estão com doença menos grave, pois necessitam de menos apoio do que as crianças internadas no começo da pandemia e recebem alta mais cedo. O uso de oxigênio por crianças menores de 1 anos internadas nas últimas quatro semanas para as quais há dados disponíveis foi de 12%, em comparação com 22,5% na primeira onda da pandemia”, destaca o artigo.

