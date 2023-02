Aumenta o número de imigrantes brasileiros em Portugal que pedem ajuda para voltar ao Brasil

Apoie o 247

RFI - O número de brasileiros que pediram ajuda para voltar ao Brasil em 2022 quase quadruplicou em comparação com 2021. Desemprego, dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, situação irregular, falta de preparação no processo migratório e custo de vida mais elevado no país europeu são os principais fatores para este cenário.

O Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração da Organização Internacional para as Migrações (OIM) viu o número de pedidos de ajuda subir nos últimos meses em Portugal. Tendo por base os dados de 2022, inscreveram-se, em média, cerca de 80 pessoas por mês no programa da OIM. De todos os que procuram apoio, 92% são brasileiros em situação de extrema vulnerabilidade.

Em entrevista à RFI, Vasco Malta, chefe de Missão da OIM em Portugal, explica que a situação é preocupante e uma das razões para este cenário alarmante é a pouca informação sobre a realidade portuguesa, além de um planejamento deficiente antes de deixar o país de origem.

“Este fluxo mais recente mostra uma falta de preparação e informação insuficiente neste processo, que acaba por conduzir a situações verdadeiramente complexas do ponto de vista social em Portugal", aponta o chefe da OIM no país.

"A verdade é que também existe muita desinformação nas redes sociais, que acaba por potenciar a decisão de migrar para Portugal tendo por base apenas estas fontes, e não a informação oficial", explica Malta.

"Por vezes, as pessoas até podem trazer economias, mas quando precisam de enfrentar a difícil realidade do mercado imobiliário ou do próprio aumento do custo de vida, por exemplo, esta verba de emergência acaba por ser consumida muito rapidamente”, completa.

