Aumentam ataques ucranianos em território russo e batalhas posicionais dominam o leste da Ucrânia

O conflito entre Rússia e Ucrânia neste dia 14 de abril fechou com algumas notícias negativas para o lado russo. Confira o balanço do dia

247 - O conflito entre Rússia e Ucrânia neste dia 14 de abril fechou com algumas notícias negativas para o lado russo. As tropas ucranianas aumentaram seus ataques no território. Foram quatro no total, sendo três assentamentos e uma passagem de fronteira atingidas em graus variados, com vítimas civis.

Também o cruzador Moskva, carro-chefe da frota russa no Mar Negro foi atingido por mísseis Neptune na noite do dia 13 e foi tomado por um incêndio, que apesar de contido, levou ao afundamento do navio. Todos os marinheiros conseguiram evacuar.

Por outro lado, as tropas russas continuam a avançar na Ucrânia, derrotando as Forças Armadas da Ucrânia. Foram registrados avanços em Maryinka e várias explosões contra instalações militares ucranianas em Mykolaiv, Carcóvia, Zhytomyr e Zaporozhye. Batalhas posicionais estão ocorrendo em quase todos os lugares, mas avanços significativos não foram registrados em nenhum outro lugar.

