Aumento de homicídios por armas de fogo nos EUA mata muito mais jovens negros, aponta estudo

(Reuters) - O aumento de mortes relacionadas a armas de fogo entre jovens norte-americanos teve um impacto desproporcional na comunidade negra, que foi responsável por 47% das mortes por armas de fogo entre crianças e adolescentes em 2020, apesar de representar 15% dessa faixa etária em geral , de acordo com uma nova análise.

Em 2020, as armas de fogo ultrapassaram os acidentes com veículos motorizados e se tornaram a principal causa de morte entre crianças e adolescentes nos Estados Unidos, de acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA. Um estudo publicado na terça-feira no JAMA usou esses dados para comparar a carga entre grupos raciais e étnicos.

Pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde das Minorias e Disparidades de Saúde dos EUA avaliaram as tendências de mortalidade por armas de longo prazo entre crianças negras e brancas de 1 a 19 anos e dados de 2019-2020 sobre jovens hispânicos, nativos americanos, asiáticos e das ilhas do Pacífico.

De 2013 a 2020, as mortes relacionadas a armas de fogo aumentaram 108,3% entre os jovens negros e 47,8% entre os jovens brancos, com o maior aumento ocorrendo entre 2019 e 2020, descobriram.

Naquele ano, as mortes por armas de fogo aumentaram 39,2% entre os jovens negros contra 16,4% entre os jovens brancos.

A taxa de mortes relacionadas a armas de fogo por 100.000 crianças nos EUA em 2020 foi de 5,2 no geral. Mas foi muito maior para os negros em 17,4 por 100.000 e 9,1 entre os nativos americanos. A taxa foi de 4,01 para hispânicos, 3,4 entre brancos e 1,32 entre asiáticos ou ilhéus do Pacífico, disseram os investigadores.

Pesquisas anteriores descobriram que leis estaduais mais rígidas sobre armas estão ligadas a taxas mais baixas de mortes por armas de fogo na infância. O novo estudo, no entanto, não examinou as possíveis razões para os resultados ou o que poderia ser feito para reverter as tendências.

A Dra. Rebecca Cunningham, da Universidade de Michigan, que estudou as mortes de jovens por armas de fogo, mas não participou da análise atual, disse que é necessário mais financiamento para identificar maneiras de prevenir essas mortes.

"Nos últimos anos, o CDC e os Institutos Nacionais de Saúde juntos financiaram cerca de US$ 25 milhões por ano em pesquisas dedicadas a esse tópico", disse ela em um e-mail, chamando-o de "um começo maravilhoso", mas longe do investimento necessário para direcione o problema.

“Quando o país realmente investe” – como fez para COVID ou câncer – “a ciência pode gerar soluções que salvam vidas”, disse Cunningham. O financiamento no nível observado para essas doenças, disse ela, "apoiaria uma mudança real para salvar vidas nas comunidades".

