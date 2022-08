Autoridade do Líbano diz que mais de 100.000 mísseis estão preparados para lançamento contra Israel em caso de provocação

O comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica iraniano avisou que "os sionistas" poderão sofrer um inferno se tomarem um passo contra o Hezbollah edit

Sputnik - O comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica iraniano avisou que "os sionistas" poderão sofrer um inferno se tomarem um passo contra o Hezbollah.

Mais de 100.000 mísseis do Hezbollah estão prontos para cair em cima de Israel no caso de qualquer provocação contra o Líbano e o grupo militante, advertiu na quinta-feira (4) Hossein Salami, comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês).

"No Líbano, dezenas de milhares, até mais de cem mil mísseis estão prontos para serem disparados para criar um inferno para os sionistas no momento de fazer acontecer a predestinação divina", disse Salami em um discurso em Teerã, Irã, em referência a Israel. Na fé muçulmana xiita, a "predestinação divina" refere-se a eventos que Alá sabe que ocorrerão, mas não necessariamente controla.

Salami avisou Tel Aviv, citado pela agência iraniana Tasnim, que o grupo militante libanês pode colocar Israel de joelhos no caso de alguma provocação contra ele, e que seu líder, Hassan Nasrallah, está determinado a combatê-lo. Para o comandante do IRGC, basta realizar uma "operação" em Jerusalém, onde têm ocorrido periodicamente tensões e violência entre as autoridades israelenses e os palestinos.

As forças israelenses lançaram na sexta-feira (5) uma operação em Gaza contra a Jihad Islâmica Palestina (PIJ, na sigla em inglês), alegando uma ameaça do grupo à segurança de Israel.

O PIJ, por sua vez, respondeu dizendo a Israel para se preparar para a retaliação, avisando que "Tel Aviv estará entre os alvos".

