Avião que caiu na China foi derrubado intencionalmente por alguém na cabine, diz diz Wall Street Journal

O Boeing, com 132 pessoas a bordo, entre elas nove tripulantes, decolou de Kunming (sudoeste) e seguia para Cantão (sul), no entanto, caiu em Guangxi edit

Apoie o 247

ICL

247 - O avião que caiu na China em março deste ano foi derrubado intencionalmente por alguém presente na cabine controladora do voo, segundo fontes de pessoas familiarizadas com a avaliação preliminar das autoridades dos EUA que tiveram acesso à análise preliminar do incidente. A informação foi divulgada nesta terça-feira (17) pelo jornal "Wall Street Journal" e reproduzida no portal Yahoo.

O Boeing 737-800 caiu com 132 pessoas a bordo em uma área montanhosa do sul da China. O avião da China Eastern Airlines, o voo MU5735, caiu em uma montanha de Wuzhou, quando viajava entre Kunming (sudoeste) e Cantão (sul).



Segundo o jornal, dados de uma caixa preta recuperada no acidente sugerem que "entradas nos controles empurraram o avião para o mergulho fatal". Ou seja, algum comando para que o avião "mergulhasse" foi dado por alguém na cabine do avião.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo o jornal, a investigação sobre a queda do avião mudou o foco para os pilotos, pois "alguém do avião poderia ter invadido a cabine e o derrubado", segundo a fonte ouvida pelo Wall Street Journal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Caixa-preta do avião

Uma das caixas-pretas do Boeing 737-800 da Eastern China Airlines foi recuperada por forças de resgate que fazem as buscas no local do acidente, foi o que informou nesta quarta-feira (23) a Administração da Aviação Civil da China (CAAC).

A aeronave estava equipada com duas caixas-pretas: uma na parte posterior da cabine de passageiros, que registra os dados do voo, e outra na cabine de comando, que tem um gravador incorporado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar de ter sido encontrada, a porta-voz da CAAC, Liu Lusong, informou que o estado da caixa-preta, no entanto, é ruim.

"Uma caixa-preta do voo da MU5735 da China Eastern Airlines foi encontrada em 23 de março, mas ela está muito danificada, e não sabemos ainda se se trata da caixa-preta que gravou as conversas entre o piloto e a torre de controle", disse Lusong.

O Boeing, com 132 pessoas a bordo, entre elas nove tripulantes, decolou de Kunming (sudoeste) e seguia para Cantão (sul), no entanto, caiu em Guangxi, uma região montanhosa no sul da China, após uma descida misteriosa na vertical.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE