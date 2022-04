Avião russo invade espaço aéreo da Suécia

O incidente acontece em meio a crítics feitas pela Rússia contra a Suécia e a Finlândia pelo possível ingresso na nações na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) edit

247 - O Ministério da Defesa da Suécia confirmou que um avião de reconhecimento russo violou o espaço aéreo do país neste sábado (30).

Um comunicado das Forças Armadas Suecas informou que a aeronave era modelo Antonov An-30, e foi localizada pela primeira vez quando estava a leste de Bornhol, na Dinamarca, próximo ao sul da Suécia.

“É claro que vamos agir diplomaticamente contra isso. Esta ação não é profissional e, dada a situação geral de segurança, extremamente inadequada. A soberania sueca deve ser sempre respeitada”, disse o ministro da Defesa sueco, Peter Hultqvist.

A entrada do aeronave ocorre em meio às ameaças feitas pelo presidente russo, Vladmir Putin, à Suécia e à Finlândia pelo possível ingresso das nações na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

