Al Mayadeen - Se a coalizão governista perder o apoio dos eleitores sobre como lidou com a guerra na Ucrânia, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, concorreria a chanceler, de acordo com relatos recentes da mídia.



De acordo com uma pesquisa Wahlen de domingo, se uma votação no Bundestag fosse realizada esta semana, a coalizão de três partidos liderada pelo chanceler social-democrata, Olaf Scholz, provavelmente perderia sua maioria na legislatura.



De acordo com uma fonte diplomática citada pelo Journal du Dimanche, a hesitante parceira de coalizão de Scholz e líder dos Verdes concorreria à presidência se o Bundestag fosse dissolvido.



Scholz e Baerbock têm enfrentado cada vez mais diferenças sobre como abordar a guerra na Ucrânia; enquanto Scholz descartou a possibilidade de um confronto armado direto entre a Otan e a Rússia, Baerbock disse, de forma polêmica, que a Europa já estava em guerra com Moscou.



Se uma eleição geral fosse realizada esta semana, de acordo com a pesquisa Wahlen, os conservadores da oposição obteriam 30% dos votos, tornando-os o partido mais forte.



Os verdes manteriam o apoio de 19%, enquanto o SPD de Scholz terminaria em segundo com 20%. O liberal FDP, sócio minoritário da coalizão, teria 5% dos votos.



O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, recebeu a classificação pessoal mais alta de 1,6 pontos, seguido pelo ministro da Economia do Partido Verde, Robert Habeck, com 0,9, Olaf Scholz, com 0,7, e Annalena Baerbock, com 0,6.

