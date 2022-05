Banco Central da Rússia nega discussões sobre atrelar rublo ao ouro e outras commodities

O secretário do Conselho de Segurança, Nikolai Patrushev, havia dito que especialistas estão examinando propostas para apoiar o valor do rublo com ouro e outros bens edit

247 - A chefe do Banco da Rússia, Elvira Nabiullina, negou que a instituição esteja considerando a proposta de atrelar o rublo ao ouro.

“Isso não está sendo discutido de forma alguma”, disse Nabiullina a repórteres em uma entrevista na sexta-feira, 29. Ela defendeu que o rublo continue com câmbio flutuante.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, havia apontado para comentários do secretário do Conselho de Segurança, Nikolai Patrushev, sobre vincular a moeda ao ouro e outras commodities em uma entrevista a um jornal estatal nesta semana, sem oferecer mais detalhes.

Falando com Rossiyskaya Gazeta, Patrushev disse que especialistas estão examinando propostas para apoiar o valor do rublo com ouro e outros bens como parte de um sistema financeiro alternativo que garante uma medida de soberania e reduz o vínculo com o dólar.

Rússia efetua pagamentos em dólares de suas dívidas

Moscou informou nesta sexta que fez pagamentos em dólares de suas dívidas em moeda americana. O ministério das Finanças informou em comunicado que efetuou pagamentos totalizando US$ 650 milhões sobre dois títulos com vencimento em 2022 e 2042 "na moeda de emissão dos eurobonds: o dólar americano".

Nabioullina garantiu à imprensa que "não podemos falar em default", embora tenha reconhecido que Moscou enfrenta "dificuldades de pagamento".

