Banco Mundial aprova auxílio financeiro de US$ 723 milhões à Ucrânia

Sputnik - Nesta segunda-feira (7), o Banco Mundial aprovou o repasse à Ucrânia de um pacote de auxílio financeiro emergencial totalizando US$ 723 milhões (cerca de R$ 3,7 bilhões).

Conforme comunicado da instituição, os diretores-executivos aprovaram o que US$ 489 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões) sejam destinados ao plano nomeado de "Recuperação Financeira de Emergência Econômica na Ucrânia", apelidado de Ucrânia Livre. A maior parte do montante, US$ 350 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão) será mobilizado por meio de empréstimo suplementar.

O restante do aporte monetário fará parte de estímulos via financiamento. Segundo a instituição, o pacote será mobilizado de forma rápida e busca ajudar o governo local a garantir serviços descritos como críticos, tais como o pagamento de trabalhadores da Saúde, aposentadorias e programas sociais para os mais vulneráveis.

"O Banco Mundial está tomando ações rápidas em apoio à Ucrânia e seu povo em face da violência e extrema mazela causada pela invasão russa", disse o presidente do Banco Mundial, David Malpass, conforme citado no documento.

Ainda segundo Malpass, esse foi o primeiro de muitos passos da instituição para lidar com a crise de "grande impacto humano e econômico".

