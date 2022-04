Banco Mundial projeta contração de 45% da economia ucraniana em 2022

Apoie o 247

Telesur - A economia da Ucrânia deve encolher 45,1 por cento este ano, e a economia da Rússia deve contrair 11,2 por cento, de acordo com a última atualização econômica do Banco Mundial sobre a Europa e a Ásia Central.

O conflito Rússia-Ucrânia e as sanções contra a Rússia estão atingindo as economias de todo o mundo, com mercados emergentes e países em desenvolvimento na região da Europa e Ásia Central a sofrer o impacto.



A economia nos mercados emergentes e países em desenvolvimento da região agora deve encolher 4,1 por cento este ano, em comparação com a previsão pré-conflito de um crescimento de 3 por cento, à medida que os choques econômicos do conflito agravam os impactos contínuos da pandemia, o relatório mostrou.



A economia da Ucrânia deve encolher cerca de 45,1 por cento este ano, embora a magnitude da contração dependa da duração e intensidade do conflito. Atingida por sanções sem precedentes, a economia da Rússia já mergulhou em uma "profunda recessão" com a produção projetada para contrair 11,2% em 2022.

Bielorrússia, Quirguistão, Moldávia e Tajiquistão também devem entrar em recessão este ano, enquanto as projeções de crescimento foram rebaixadas em todas as economias devido a repercussões do conflito, crescimento mais fraco do que o esperado na área do euro e commodities, comércio e choques de financiamento.



A crise na Ucrânia e a pandemia "mais uma vez mostraram que as crises podem causar danos econômicos generalizados e atrasar anos de renda per capita e ganhos de desenvolvimento", disse Asli Demirguc-Kunt, economista-chefe do Banco Mundial para Europa e Ásia Central.



Ela instou os governos da região a fortalecer seus amortecedores macroeconômicos e a credibilidade de suas políticas para conter riscos e lidar com a potencial fragmentação dos canais de comércio e investimento, fortalecer suas redes de segurança social para proteger os mais vulneráveis, incluindo os refugiados, e não perder o foco na melhoria da eficiência energética para garantir um futuro sustentável.

