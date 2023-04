Banda do exército chinês homenageia o Brasil com a canção 'Novo Tempo', de Ivan Lins (vídeo)

Homenagem ocorreu durante a recepção do presidente Lula pelo presidente da China, Xi Jinping, no Grande Palácio do Povo, em Pequim edit

247 - Durante a recepção do presidente Lula (PT) e da comitiva brasileira pelo presidente chinês, Xi Jinping, no Grande Palácio do Povo, em Pequim, na manhã (horário de Brasília) desta sexta-feira (14), a banda do exército da China homenageou o Brasil ao tocar a melodia da música "Novo Tempo", de Ivan Lins.

"No novo tempo/Apesar dos perigos/ Da força mais bruta/Da noite que assusta/Estamos na luta (...) Pra que nossa esperança/Seja mais que vingança/Seja sempre um caminho/Que se deixa de herança", diz a canção.

