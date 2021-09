Bannon, que orienta o clã Bolsonaro, é intimado a explicar invasão do Capitólio

Guru de Donald Trump e da família Bolsonaro foi intimado pelo Comitê da Câmara dos Representantes dos EUA a prestar esclarecimentos sobre a invasão do parlamento no dia 6 de janeiro. Quase 600 pessoas foram presas em conexão com o ataque edit

247 com Reuters - O Comitê da Câmara dos Representantes dos EUA, que investiga a invasão do Capitólio por apoiadores do ex-presidente Donald Trump, intimou o ex-conselheiro da Casa Branca Steve Bannon, guru da família Bolsonaro, a prestar depoimento sobre o ataque, ocorrido no dia 6 de janeiro deste ano.

O ex-chefe de gabinete da Casa Branca, Dan Scavino, o ex-funcionário do Departamento de Defesa Kash Patel, e o ex-assessor Mark Meadows também foram intimados e instruídos a produzir materiais e comparecer a depoimentos nas semanas seguintes, disse o presidente do comitê, Bennie Thompson, em um comunicado.

Uma multidão de apoiadores de Trump invadiu o Capitólio enquanto o Congresso se reunia para certificar a vitória eleitoral do democrata Joe Biden, atrasando esse processo por várias horas enquanto o então vice-presidente Mike Pence, membros do Congresso, funcionários e jornalistas fugiam dos manifestantes.

Quase 600 pessoas foram presas em conexão com o ataque. Foi a pior violência na sede do governo dos EUA desde a invasão britânica durante a Guerra de 1812.

