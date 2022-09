Bannon se diz "fascinado por Lula" e reconhece "tremendo sucesso financeiro" do Brasil durante governos do petista

Apoie o 247

247 - Estrategista do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e guru da extrema direita internacional, Steve Bannon se disse "fascinado" pelo ex-presidente Lula (PT), segundo a BBC News Brasil.

"Eu sou fascinado por Lula", diz, afirmando que estudou o petista por "muitos e muitos anos". Ele ainda reconheceu "o tremendo sucesso financeiro" do Brasil durante os governos do petista no começo dos anos 2000. "Eu acredito muito nos trabalhadores. E parte do nosso trabalho tem sido atrair democratas e sindicalistas para a nossa causa. Então, tem coisas que Lula defende em que nós acreditamos", declarou também.

Bannon ainda afirmou que a eleição presidencial brasileira deste ano será "uma das mais intensas e dramáticas do século XXI".

