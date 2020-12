Barack Obama inclui 'Bacurau' em lista de filmes preferidos do ano

Ex-presidente dos Estados Unidos compartilhou lista com filmes e séries que gostou em 2020 edit

247 - Barack Obama incluiu "Bacurau", filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, em sua lista de filmes preferidos do ano. O ex-presidente dos Estados Unidos compartilhou lista com filmes e séries que gostou em 2020 no Twitter, informou o portal G1.

A produção de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles apareceu em 2019 nas principais listas de indicações de melhores do ano na imprensa americana como ‘Rolling Stones’, ‘Esquire’, ‘Indie Wire’, ‘The Atlantic’, ‘Vulture’, entre outros, ganhando avaliações como ‘melhor filme do ano’ ou até mesmo sendo chamado de ‘um clássico moderno’.

