Base aérea com tropas dos EUA no Iraque é atingida por foguetes

Diversos foguetes atingiram no domingo (18), a base aérea de Balad, no Iraque, que abriga forças estadunidenses edit

Sputnik - A base está localizada ao norte de Bagdá. De acordo com dados preliminares, dois militares iraquianos ficaram feridos, informa a agência de notícias INA.

Um dos soldados sofreu ferimentos graves, enquanto outro apresenta ferimentos leves, afirmou o representante da base. Além disso, ele ressaltou que o bombardeio não causou danos materiais nas instalações militares.

Por sua vez, o Exército norte-americano negou a presença de suas tropas na base aérea de Balad.

​Estão sendo comunicadas informações de que a base aérea de Balad foi atacada com foguetes hoje à noite. Na base não estavam estacionadas forças dos EUA ou da coalizão.

Fontes dos serviços de segurança locais afirmaram à agência AFP que a base aérea foi atingida por cinco foguetes Katyusha, e que dois militares estrangeiros e três iraquianos ficaram feridos.

Há duas semanas, no dia 4 de abril, dois outros projéteis tinham atingido as proximidades desta base aérea, a aldeia de Al Bu Asi, localizada a sudeste da instalação. Felizmente, não provocou feridos nem danos materiais.

No dia 7 de abril, Washington e Bagdá confirmaram a completa retirada das tropas norte-americanas que permaneciam no Iraque com o objetivo de lutar contra o autoproclamado Estado Islâmico.

As duas partes não estabeleceram prazos concretos, mas disseram que não haverá mais bases militares estrangeiras em território iraquiano. Segundo comunicado conjunto, a missão das forças norte-americanas e da coalizão estava focada no treinamento e aconselhamento dos soldados iraquianos.

