Base com militares dos EUA no Iraque é atingida por mísseis

Sputnik - Um míssil de médio porte atingiu a base militar de Taji, no Iraque. As instalações abrigam as forças da coalizão, liderada pelos EUA, segundo a emissora Al Arabiya.

Nenhum ferimento ou dano foi relatado, acrescentou a emissora.

Em março, mais de 15 mísseis de tamanho médio atingiram a base de Taji. Três soldados morreram e mais 12 ficaram feridos como resultado do ataque.

Após o ataque, os EUA realizaram ataques aéreos a cinco depósitos de munição pertencentes à rede xiita Kataib Hezbollah no Iraque. Seis pessoas foram mortas em ataques aéreos norte-americanos contra várias instalações no país, incluindo contra um aeroporto em construção em Kerbala, segundo as autoridades iraquianas.

O exército iraquiano condenou o ataque dos EUA por "violar os princípios de cooperação". Além disso, os incidente gerou tensões com o Irã, acusado por EUA pelo ataque contra as forças da coalizão.

