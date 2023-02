Base militar dos EUA no nordeste da Síria é atingida por foguetes

Apoie o 247

Sputnik - A agência estatal síria informou que ocorreu um ataque neste domingo (19) contra uma das bases militares dos EUA na Síria.

A base militar dos EUA, localizada no campo de Omar, na província de Deir ez-Zor, foi atingida por um ataque com mísseis, segundo a agência SANA.

"Um ataque com mísseis foi feito na noite de sábado [2] em território controlado ilegalmente pelas forças dos EUA no leste de Deir ez-Zor", escreve a publicação.

A mídia síria, citando testemunhas oculares, relatou que flashes de luz eram visíveis no céu após o ataque com mísseis. Não há relatos de possíveis baixas ou mortes entre militares dos EUA.

A publicação observou que, nos últimos meses, os ataques a bases americanas ilegais na Síria se tornaram mais frequentes.

No final de 2017, apesar da derrota do Daesh (organização terrorista proibido na Rússia e em diversos países) na Síria e no Iraque, os EUA, que intervieram militarmente no país, seguiram suas operações de contraterrorismo.

As forças norte-americanas estão em aliança com formações armadas curdas, como as Forças Democráticas da Síria (SDF, na sigla em inglês), apesar dos protestos do governo sírio.

Os militares dos EUA atualmente controlam partes das províncias de Al-Hasakah, Raqqa, Aleppo e Deir ez-Zor, onde estão localizados os maiores campos de petróleo e gás da Síria.

Damasco não reconhece sua presença, que descreve como "ocupação e pirataria estatal", com o objetivo de roubar o petróleo e trigo do país árabe.

